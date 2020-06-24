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4 asırlık bir eser daha gün yüzüne çıkıyor Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon çalışmaları devam eden 4 asırlık Bursa Mevlevihânesi yeniden gün yüzüne çıkıyor

İHA

4 asırlık bir eser daha gün yüzüne çıkıyor Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından rekonstrüksiyon çalışmaları devam eden 4 asırlık Bursa Mevlevihânesi yeniden gün yüzüne çıkıyor

Bursa’nın tarihî ve kültürel mirasını orijinal haliyle geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, 400 yıllık Bursa Mevlevihanesi’ni de asıl kimliğine kavuşturuyor.
Şehrin köklü kültürel değerlerini geleceğe taşıyarak, restorasyonlarla Bursa’yı âdetâ açık hava müzesine dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, çürümeye terk edildikten bir süre sonra yıkılıp yerine su depoları yapılan 400 yıllık Bursa Mevlevihânesi’ni yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Pınarbaşı Mezarlığı’nın karşısında 17. asırda Mevlevîliğin önemli zatlarından Cünûnî Ahmed Dede tarafından kurulan ve döneminin en büyük Mevlevihânelerinden olan, ancak zaman içinde yıkılıp yerine su depoları yapılan Bursa Mevlevihânesi, aslına uygun şekliyle yeniden ayağa kaldırılıyor.
Rekonstrüksiyon çalışmalarının devam ettiği bölgede, bugüne dek sadece türbe şeklindeki yapı ayakta kalmıştı. Çalışma kapsamında, 1970’li yıllarda, alanın büyük bir kısmında yer alıp, şehrin ciddi bir bölümüne de su temini sağlayan betonarme su deposu, başka bir alanda konumlandırıldı. Mevlevihâneyi şehre kazandıracak çalışmaların yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında bina semâhâne, türbe, meydanı şerif ve matbahı şerif ve dedegân hücreleri, selâmlık ve harem dairesi olmak üzere 3 bölümden oluşacak. Çalışmalar kapsamında şantiye sahasında öncelikle Bursa Müze Müdürlüğü kontrolünde arkeolojik kazılar yapıldı ve orijinal yapı temel kalıntıları ortaya çıkarıldı. Daha sonra bulunan temel kalıntıları uyarınca mimari proje revize edilerek Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanan projelere göre imalatlara başlandı. Yapıldığı dönemde, büyüklüğü itibariyle sayılı Mevlevihânelerden olan yapı, bütün bölümleriyle bir kompleks olarak ayağa kaldırılarak ve bütün ihtişamıyla kent siluetindeki yerini alacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Mevlevihânesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. 1615 yılında yapılan tarihi yapının, restorasyonun ardından yeniden aslına uygun olarak Mevlevihane olarak kullanılacağını dile getiren Başkan Aktaş, “Amacına uygun bir şekilde inşallah mevlevihâne olarak Bursa’mıza kazandırmış olacağız. Çevre düzenlemeleriyle, cephe aydınlatmaları ile otoparkı ile ulaşım da kolay olması hasebiyle ben inanıyor ve ümit ediyorum ki Hanlar Bölgesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri yine Bey Sarayı, Zindan Kapı ve Hisar bölgesindeki Osmangazi Belediyemizin yapmış olduğu restorasyon ve düzenleme çalışmalarıyla beraber bu alanı tamamlayan mükemmel bir yapı olacak. Hem Bursa içinden hem de Bursa dışından tam bir ziyaretgâha dönüşeceğine yürekten inanıyoruz. Tabii bir miktar pandemi sürecinden ve yaşadığımız süreçlerden dolayı bir miktar gecikmeler oldu. Yıl sonuna kadar toparlayıp bir aksilik olmazsa da inşallah 2021’in ilk aylarında açmayı düşündüğümüz bir proje. Hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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