Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı, 2 tutuklama

Bursa'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alınırken 2 kişi tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda ise, 250 gram metamfetamin, 100 gram sentetik kannabinoid, bir miktar yeşil reçeteli hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 500 Türk Lirası ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelilerden S.T. ve U.K. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanırken, S.B., A.İ., M.A., R.Y. ve M.A emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.