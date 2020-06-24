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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İşte selin bilançosu Selzede çiftçilere 2 milyon lira destek sağlanacak

İHA

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Bursa genelinde sağanak yağışlardan 18 bin dönüm tarım alanı zarar görürken, sadece Kestel ilçesinde 12 bin dönüm arazi, 17 baş kuzu, 58 arılı kovan ve 400 kanatlı hayvan zarar gördü. Mağdur olan çiftçilerimize Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2 milyon lira destek sağlanılacaktır" dedi.

İşte selin bilançosu Selzede çiftçilere 2 milyon lira destek sağlanacak

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, "Bursa genelinde sağanak yağışlardan 18 bin dönüm tarım alanı zarar görürken, sadece Kestel ilçesinde 12 bin dönüm arazi, 17 baş kuzu, 58 arılı kovan ve 400 kanatlı hayvan zarar gördü. Mağdur olan çiftçilerimize Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2 milyon lira destek sağlanılacaktır" dedi.
Bursa'da hayatı olumsuz etkileyen sağanak yağışlar, bazı bölge ve ilçelerde ise felakete sebep oldu. Kestel ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin halen arama çalışmalarının devam ettiğini belirten AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla yaşanan sel felaketinde vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi hususunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli vakit kaybetmeden Bursa'ya geldi. Şu anda dört bölgede 216 arama kurtarma personeli, 47 araç ve 3 köpek ile devam etmektedir. Ayrıca Bolu ve Kocaeli illerinden gelen Jandarma arama kurtarma ekipleri çalışmalara destek veriyor. Gürsu, Kestel, Yenişehir, Orhangazi ve İznik ilçelerinde tarım arazileri, yol ve altyapı zararları tespit edilmiş olup, bina hasar tespiti, tarım hasar tespiti ve zarar tespitine ilişkin ilgili kurumlar saha çalışmalarına başlamıştır. Türkiye Afet Müdahale planı kapsamında görevi bulunan kurum ve kuruluşlar çalışmalarına hali hazırda devam etmekte olup, Kızılay, belediye ekipleri ve sivil toplum kuruluşları tarafından mağdur olan vatandaşlarımıza 3 öğün yemek dağıtımı yapılmaktadır. Bölgede enerji verilmeyen yerleşim yeri bulunmamaktadır. 7 adet 112 ekibi,4 adet UMKE ekibi olmak üzere toplam 11 ekip ve 41 sağlık personeli görevlendirilmiştir" dedi.
Bursa İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 12 ekip, 24 personel ile hasar tespit çalışmaları başlatıldığını ifade eden Esgin, "Dudaklı Mahallesinde 107 bina kontrol edilmiş 6 ağır hasarlı, 22 hafif hasarlı ve 79 hasarsız bina tespit edilmiştir. Kayacık Mahallesinde ise 30 bina kontrol edilmiş, 1 az hasarlı olduğu belirlenmiştir. Orhangazi Bayırköy Mahallesinde de 60 ev kontrol edilmiş 1 az hasarlı, Yenisölöz Mahallesinde 17 hasarsız 2 az hasarlı bina, Narlıdere Mahallesinde 1 istinat duvarının yıkıldığı hasarlı bina olmadığı, Barakfakih OSB’de 10 fabrikada yapılan incelemelerde binaların hasarsız olduğu; İznik Müşküle mahallemizde ağır hasarlı 1 adet kerpiç bina tespit edilmiştir. Bölgede 74 adet iş makinesi ile alt yapı ve teknik destek çalışmaları hali hazırda devam etmektedir. Ayrıca BUSKİ ve Büyükşehir Belediyesi 57 personel ve 53 iş makinesi ile alt yapı çalışmalarına destek vermektedir" diye konuştu.
Etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları 26 ekip 52 personel ile çalışmalar yürütüldüğünü belirten Esgin, "Bursa İl Defterdarlığı tarafından zarar tespit çalışmalarına hali hazırda devam edilmektedir. Mağdur olan vatandaşlarımızın acil ihtiyaçlarının karşılanması için 500 bin lira acil yardım ödeneği İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından Bursa Valiliği emrine gönderilmiştir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından psikososyal destek anlamında 12 ekip 24 personel çalışmalarına başlamıştır. Kestel ilçesinde 12 bin dönüm tarım alanı, 17 adet kuzu, 58 adet arılı kovan ve 400 adet kanatlı hayvan zarar gördü. İznik ilçesinde 3 bin 250 dönüm tarım alanı, Gürsu İlçesinde 5 bin dönüm tarım alanı, Yenişehir ilçesinde 7 bin 250 dönüm tarım alanı, İnegöl ilçesinde 2 bin 500 dönüm tarım alanı, Orhangazi ilçesinde ise 500 dönüm tarım alanının zarar gördüğü tespit edilmiştir. Bu kapsamda mağdur olan çiftçilere Tarım ve Orman Bakanlığımızca 2 milyon lira maddi destek sağlanılacaktır" şeklinde konuştu.
Esgin, Bursa'dan hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen her zaman vatandaşının yanında olan başka Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, yaşanan sel felaketinin mahal yerine bizzat gelerek incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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