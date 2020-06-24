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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmangazi’den camilere hizmet Yeşilyurt Camii’ne Osmangazi desteği

İHA

Osmangazi Belediyesi, Hamitler Yeşilyurt Camii'nin abdest alma yerleri ve çevre düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Osmangazi’den camilere hizmet Yeşilyurt Camii’ne Osmangazi desteği

Osmangazi Belediyesi, Hamitler Yeşilyurt Camii’nin abdest alma yerleri ve çevre düzenlemesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Vatandaşların ihtiyaç duyduğu her alanda hizmet üreten Osmangazi Belediyesi, ilçedeki camilerin abdestlik ve çevre düzenlemelerini yaparak vatandaşların hizmetine sunuyor. Hamitler Mahallesi’nde yeni ibadete açılan Yeşilyurt Camii’nin bahçe duvarı ve korkulukları ile zemin parke kaplaması, abdestlik, helâ ve depo odası Osmangazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Toplam mâliyeti 405 Bin TL olan cami çevre düzenlemesi çalışmalarını yerinde inceleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, manevî değerlerin yanında mahalle halkı için buluşma noktası olan camilere yönelik hizmetlere devam ettiklerini söyledi.
Osmangazi’deki bütün camilere, bakım onarım çalışmaları, bahçe düzenlemeleri, halılarının temizlenmesi ve ek hizmet binalarının yapılması gibi birçok konuda destek verdiklerini ifade eden Dündar, “Hamitler Mahallesi’nde yeni ibadete açılan Yeşilyurt Camii’nin de eksiklerini belediye olarak gideriyoruz. Caminin çevre düzenlemesi, abdestlikler, korkuluk ve bahçe duvarı gibi işlerini yapıyoruz. İnşallah camimizin eksikliklerini en kısa zamanda tamamlayıp, vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yaptığımız hizmetler, Hamitler Mahallemize hayırlı olsun” dedi.
Hamitler Mahalle Muhtarı Hüsamettin Aşkın da, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirterek, “Mustafa Başkanımız, Hamitler’e birçok yatırım kazandırdı. Yaptığı hizmetlerden ve bize verdiği desteklerden dolayı kendisine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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