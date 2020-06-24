Nilüfer'de su kesintisi

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi Erginevler karşısında kalan bölge ile Ahmet Yesevî Mahallesi Başaran Cadde ve Ergin Sokak civarında 25.06.2020 tarihinde 08:00 18:00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak.

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