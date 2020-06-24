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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya´yı arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)

DHA

183 PERSONEL DERYA'YI ARIYOR Bursa'nın Kestel ilçesinde, 4'ü aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kaybolan Derya Bilen´i (17) arama çalışmaları devam ediyor. Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugünkü arama-kurtarma çalışmalarına 183 personel ve 17 aracın katıldığı bilidirildi. Bursa Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "21 Haziran 2020 tarihi saat 18.30´da başlayan aşırı yağışlar, ilimizde sel ve su baskınlarına neden olmuştur. Kayıp olan 1 vatandaşımızın aramakurtarma çalışmaları devam etmekte olup, bugün itibariyle 183...

Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya´yı arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)

<br>183 PERSONEL DERYA'YI ARIYOR<br>Bursa'nın Kestel ilçesinde, 4'ü aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kaybolan Derya Bilen´i (17) arama çalışmaları devam ediyor. Bursa Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, bugünkü arama-kurtarma çalışmalarına 183 personel ve 17 aracın katıldığı bilidirildi. Bursa Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:<br>"21 Haziran 2020 tarihi saat 18.30´da başlayan aşırı yağışlar, ilimizde sel ve su baskınlarına neden olmuştur. Kayıp olan 1 vatandaşımızın aramakurtarma çalışmaları devam etmekte olup, bugün itibariyle 183 arama kurtarma personeli, 17 araç ile çalışmalara devam etmektedir. Güvenlik ve Trafik Çalışma Grubu olay yeri ve çevresinde,  JAK,  asayiş, trafik ve JÖH ekibi olmak üzere toplam 62 jandarma personeli ile çalışmalarını sürdürmektedir. UMKE ve 112 ekibi, 4 ekip ve 16 sağlık personeli ile çalışmalarına devam etmektedir.  DSİ 1´nci Bölge Müdürlüğümüz tarafından su kanalları ve kanaletlerinin temizliğine devam edilmektedir.  Karayolları 14´ncü Bölge Müdürlüğü´nce Dudaklı ve Narlıdere Mahalleleri'nde yol onarım ve bakım çalışmalarına devam edilmektedir. Mobil haberleşmenin kesintisiz sürdürülebilmesi için bölgede 4 mobil baz istasyonu bulunmakta olup, 24 personel görev yapmaktadır. " <br>27 EVİN TEMİZLİĞİ BİTİRİLDİ<br>Enerji verilmeyen yerleşim birimi bulunmadığı ifade edilen açıklamada, "Ancak bazı binalara güvelik sebebiyle elektrik verilmemekte, ekiplerce kontroller yapıldıktan sonra elektrik verilmektedir. 1 sepetli araç ve 2 personelden oluşan arıza ekibi bölgededir. BUSKİ, 261 personel, toplam 32 iş makinesi ve araç ile çalışmalarına devam etmektedir. 27 evin temizliği bitirilmiş, 18 bina kalmıştır. Su hatları ile alakalı tüm arızalar giderilmiştir. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'müzce, etkilenen tarım arazilerinde hasar tespit çalışmaları 26 ekip ve 52 personel ile 25650 dekar alan içerisinde Gürsu, Kestel, Yenişehir, Orhangazi <br>ve İznik ilçelerimizde devam etmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, psikososyal destek anlamında 12 ekip 24 personel olmak üzere toplamda 44 personel ile çalışmalarına devam etmektedir. Bugüne kadar 166 hane ziyareti gerçekleştirilmiş, <br>197 vatandaşımıza psikososyal destek sağlanmıştır" denildi.Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM<br>2020-06-24 17:56:29<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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