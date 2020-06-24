Terziler Odası üyelerinin maskeleri İnegöl Belediyesi’nden

İnegöl Belediyesi, Terziler ve Benzerleri Odasının talebi üzerine oda üyesi esnafa dağıtılmak üzere 2250 maskeyi oda yöneticilerine teslim etti.

Pandemi sürecinde maske üretimi konusunda gösterdiği çalışmayla dikkat çeken İnegöl Belediyesi, gelinen noktada toplam 1 milyon 300 bin maske üreterek vatandaşlara dağıttı. Halen İnesmek atölyelerinde seri üretimi sürdüren ve günlük 30 bin maske dağıtan İnegöl Belediyesi, gelen talepler doğrultusunda esnaf odalarına da maske desteği veriyor.

Daha önce pek çok oda ve derneğe üyelerine dağıtılmak üzere maske desteği sağlayan İnegöl Belediyesi, bugün de İnegöl’de Terziler ve Benzerleri Odasına üye esnaflara dağıtılmak üzere toplam 2250 maskeyi Oda Başkanı Selim Malçok’a teslim etti. İnesmek atölyelerinde yapılan teslimde Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ve oda yöneticileri de hazır bulundu. Alper Taban, “Burada arkadaşlarımızın ciddi emekleri var. Yüreklerine sağlık her birinin. Burada çeşit çeşit maske üretiyorlar. Çalışmalarımız da sürüyor, daha farklı ne yapılabilir noktasında. Çocuk maskeleriyle ilgili hastanelerimize destek vermiştik. DOSTUM maskeleri oluşturduk, dağıtıyoruz. Vatandaşlarımız bu maskelerle hem kendi sağlığını korusun, hem de toplum sağlığı korunsun istedik. Gelinen noktada 1 milyonu aştı. İnşallah 2 milyon hedefine kısa sürede ulaşmak istiyoruz. Burada ne kadar üretildiğinden ziyâde önemli olan insanların rahat şekilde bu maskeye ulaşıyor olması. Ben emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ne bayramda dinlendiler, ne hafta sonu. Sürekli üretim devam ediyor. Günlük yaklaşık 30 bin maske çarşıda, pazarda, dağıtım noktalarında, otobüslerde ve tüm toplu kullanım alanlarında ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Oda başkanımız da kendi üyelerine ulaştıracaklar maskeleri. Onlara da teşekkür ediyorum” dedi.

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