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Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya´yı arama çalışmalarında 3'üncü gün (3)

DHA

ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ Bursa'nın Kestel ilçesinde, 4'ü aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kaybolan Derya Bilen´i (17) arama çalışmalarında 3'üncü gün tamamlandı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İnsani Yardım Vakfı (İHH), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Deniz Polisi, BAKUT, UMKE ve ANDA ekiplerinin yer aldığı arama-kurtarma çalışmaları, yarın sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayacak.Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEMSemih ŞAHİN 2020-06-24 19:11:43

Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya´yı arama çalışmalarında 3'üncü gün (3)

<br>ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ<br>Bursa'nın Kestel ilçesinde, 4'ü aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kaybolan Derya Bilen´i (17) arama çalışmalarında 3'üncü gün tamamlandı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İnsani Yardım Vakfı (İHH), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Deniz Polisi, BAKUT, UMKE ve ANDA ekiplerinin yer aldığı arama-kurtarma çalışmaları, yarın sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayacak.Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEMSemih ŞAHİN<br>2020-06-24 19:11:43<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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