Bursa'daki sel felaketinde kaybolan Derya´yı arama çalışmalarında 3'üncü gün (3)

<br>ARAMA ÇALIŞMALARINA ARA VERİLDİ<br>Bursa'nın Kestel ilçesinde, 4'ü aynı aileden 5 kişinin yaşamını yitirdiği sel felaketinde kaybolan Derya Bilen´i (17) arama çalışmalarında 3'üncü gün tamamlandı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), İnsani Yardım Vakfı (İHH), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Deniz Polisi, BAKUT, UMKE ve ANDA ekiplerinin yer aldığı arama-kurtarma çalışmaları, yarın sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden başlayacak.Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/BURSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEMSemih ŞAHİN<br>2020-06-24 19:11:43<br>
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