İrfan Buz ilk antrenmanına çıktı

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Bursaspor'un yeni teknik direktörü İrfan Buz, takımın başındaki ilk idmanına çıktı.

Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in görevden ayrılmasının ardından yeşilbeyazlı kulüple 1,5 yıllık sözleşme imzalayan İrfan Buz, Bursaspor ile ilk idmanına çıktı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, gerçekleşen idman ısınma koşuları ile başlarken, ardından paspress çalışıldı. Antrenman, dar alanda çift kale maç ile tamamlandı.

Bursaspor, Adanaspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı idman ile devam edecek.

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