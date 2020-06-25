Sel felaketinde kaybolan Derya´yı arama çalışmalarında 4'üncü gün (2)

<br>DEREDEKİ SU TAHLİYE EDİLİYOR<br>Bursa´nın Kestel ilçesinde sel felaketinde kaybolan Derya Bilen´i arama çalışmaları kapsamında, dere yatağının sonunda, beton setin bulunduğu bölgede biriken suyun tahliye edilmesine karar verildi. Ekipler, pompa ve iş makineleriyle suyun tahliyesi için çalışma başlattı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN<br>2020-06-25 11:57:55<br>
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