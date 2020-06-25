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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Salgında doğalgaz tüketimi arttı

İHA

Kovid19 sebebiyle eve kapanan vatandaşların doğalgaz tüketimi arttı.

Salgında doğalgaz tüketimi arttı

Kovid19 sebebiyle eve kapanan vatandaşların doğalgaz tüketimi arttı.
Bursa’da 1 milyondan fazla abonesi bulunan Bursagaz, Kovid19 salgınının Türkiye’deki kritik dönemini kapsayan nisan ve mayıs aylarına ilişkin doğalgaz tüketim verilerini açıkladı. Bursa’da nisan ayında konutlardaki doğalgaz tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13, mayıs ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 arttı.
Bütün dünyayı sarsan Kovid19 salgını döneminde abonelerine 7 gün 24 saat hizmet veren Bursagaz, nisan ve mayıs aylarındaki doğalgaz tüketim rakamlarını açıkladı. Bursagaz’ın verilerine göre tüketimin zirveye ulaştığı nisan ayında geçen yılın aynı ayına nazaran yüzde 13, mayıs ayında ise yüzde 11,9 artış yaşandı.
Türkiye’nin üçüncü büyük doğalgaz şirketi olarak 1 milyondan fazla aboneye hizmet verdiklerini dile getiren Bursagaz Genel Müdürü Bora Çermikli, “Kovid19 salgınına karşı, çalışanlarımızı ve abonelerimizi korumak için her türlü tedbiri aldık. Çalışanlarımız, abonelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere bu zorlu dönemde sahada, ofiste ve evde hep görev başındaydı. Türkiye’de kişisel izolasyon için evde kalmanın etkisi nisan ayında gerçek anlamda kendini gösterdi. Pek çok abonemiz neredeyse günün tamamını evde geçirdiğinden, bilhassa nisan ve mayıs aylarında konutların doğalgaz tüketiminde ciddi artışlar görüldü. Tabii bu artışta pandemiyle birlikte mevsim normallerinin altında gerçekleşen hava sıcaklıkları da etkili oldu” dedi.
Bu süreçte resmî kurumların doğalgaz tüketiminde düşüşler olduğunu ifade eden Çermikli, 1 Hazirandaki normalleşme süreci ile birlikte resmi kurumların doğalgaz tüketimlerinin bir önceki yılla orantılı olarak seyretmeye başladığını belirtti.
Pandemi döneminde resmî kurumların tüketimi düştü
Salgına karşı gerekli tedbirlerin alındığı nisan ve mayıs aylarında Bursagaz’ın abone gruplarının doğalgaz tüketimleri şöyle gelişme gösterdi:
Bursagaz’ın hizmet verdiği konut abonelerinin doğalgaz tüketimi pandeminin etkisiyle nisan ve mayıs aylarında geçen yılın aynı dönemine göre artış gösterdi. Nisan 2019’da 78 milyon 200 binstandart metreküp olan konut abonelerinin doğalgaz tüketimi, Nisan 2020’de yüzde 13’lük bir artışla 88 milyon 376 binstandart metreküpü aştı. Mayıs ayında ise bir önceki yılın aynı dönemine göre konutların kullandığı doğalgaz miktarı yüzde 11,9 yükseldi.
Evden çalışmanın arttığı pandemi sürecinde resmî kurumların doğalgaz tüketiminde düşüş yaşandı. Alınan tedbirlerin etkisiyle resmî kurumların doğalgaz kullanımı nisan ayında geçen yılın aynı dönemine nazaran yüzde 27,5 geriledi. Mayıs ayında ise bu rakam yüzde 42 seviyesinde seyretti. Mayıs 2019’da Bursa’daki resmî kurumlar 2 milyon 286 bin standart metreküp gaz kullanırken, bu yıl aynı ayda tüketim 1 milyon 326 bin standart metreküp seviyelerinde kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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