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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'daki selde ailesini kaybeden amcanın yardım isteme görüntüsü ortaya çıktı

İHA

Bursa'daki selde ailesini kaybeden amcanın yardım isteme görüntüsü ortaya çıktı

Kestel ilçesinde, sel felaketinde ailesini kaybeden amcanın yardım isterken çekildiği görüntüsü ortaya çıktı.
Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde sele kapılarak, dere yatağına sürüklenen Nazime Bilen (74) ile oğlu Ahmet (34), gelini Türkan (34) ve torunu Medine Bilen'in (10) cansız bedenleri bulundu. Ahmet Bilen’in yeğeni Derya Bilen ise kayboldu. Sel felaketinin ardından yoldan geçen Kenan Kılıçaslan, Ahmet Bilen’in kardeşi İlhan Bilen ile karşılaştı. O sırada sel felaketini cep telefonu ile kaydeden Kılıçaslan’ın otomobilini durduran ve ağladığı görülen İlhan Bilen'in, Kılıçaslan’a seslenerek, “Jandarmayı ara. Su; Ahmet ağabeyimi, annemi, yengemi hepsini götürdü” dediği görülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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