Büyükşehir’e şehitlik teşekkürü

Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği yöneticileri Bursa’ya kazandırılan Mihraplı Şehitler Anıtı dolayısıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a teşekkür etti.

Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bursa Şube Başkanı Metin Şenol ve yönetim kurulu üyeleri, Türkiye’ye örnek olan şehitler anıtının şehre kazandırılmasında büyük katkısı olan Başkan Alinur Aktaş’ı ziyaret etti. Samimi ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Aktaş, Çanakkale'de en çok şehit veren vilâyetlerden olan Bursa’nın vatan savunması ve terörle mücadeleye askeri ve polisiyle gönül koyduğunu belirtti. Her Türk çocuğunun asker psikolojisiyle yetiştiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Şehitlik bizler için şereftir. En büyük özlemlerdendir. Derneğimiz şehit aileleri ve gazilerimiz için bu noktada güzel çalışmalar yapıyor. Bizler de gençlerimize daha fazla örnek olabilmek adına proje geliştirdik ve Mihraplı Şehitler Anıtı ortaya çıktı. Güzel projeyi bitirerek hizmete sunmuş olduk. Pandemi sürecinden dolayı çok fazla faaliyet yapılamadı. Ancak bundan sonraki süreçte ziyaret yerleri ve konferans salonuyla bu mekan güzel ve anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapacak. Böyle bir projeye öncülük etmek bizim için şereftir. Bu vesileyle vatan savunmasında canını fedâ eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize de Allah'tan hayırlı ve uzun ömürler diliyorum” dedi.

Dernek Başkanı Metin Şenol ise, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olan projeye büyük destek verdiğini ifade etti. Proje bünyesinde gazi ve şehit ailelerini temsil eden 3 derneğin bulunduğunu anlatan Şenol, şehit ve gaziliğin ne demek olduğunu gelecek nesillere daha iyi aktarma fırsatı bulduklarını anlattı. Şenol, projenin hayata geçirilmesinde emeği olan Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür ederek günü anısına tablo hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.