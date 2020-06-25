Sel bölgesinde büyük seferberlik

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sel bölgesinde büyük seferberlik

İHA

Bursa'nın Kestel ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği sel felâketinin ardından bölgede yaraların sarılması için seferberlik başlatılırken, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri ve kamu kurumlarının hummalı çalışması ile selin enkazı büyük ölçüde kaldırıldı.

Sel bölgesinde büyük seferberlik

Bursa’nın Kestel ilçesinde 5 kişinin hayatını kaybettiği sel felâketinin ardından bölgede yaraların sarılması için seferberlik başlatılırken, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere ilçe belediyeleri ve kamu kurumlarının hummalı çalışması ile selin enkazı büyük ölçüde kaldırıldı.
Kestel’de 21 Haziran akşamı meydana gelen sel felâketinde 5 kişi hayatını kaybetmiş, bir kişi de sel sularında kaybolmuştu. Sel sularına kapılan 17 yaşındaki Derya Bilen’i arama çalışmaları kesintisiz sürerken, selden en büyük zararı gören Dudaklı Mahallesi’nde yaraların sarılması için adete seferberlik başlatıldı. Olayın yaşandığı ilk andan itibaren 200’den fazla personel, BUSKİ ve Fen İşleri bünyesindeki iş makineleriyle bölgeye adeta çıkarma yapan Bursa Büyükşehir Belediyesi, köy meydanındaki enkazı kısa sürede kaldırırken, şimdi de tek tek selden zarar gören evlerde temizlik çalışması başlattı. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarına ilçe belediyeleri ve ilgili kamu kurumları da destek verirken, hayatın bir an önce normale dönmesi için Kestel’de gece gündüz demeden adeta insanüstü bir çaba harcanıyor.
Seferberlik ilân edildi
Sel felaketinin yaşandığı ilk andan itibaren bölgedeki çalışmaları yakından takip eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel’in Dudaklı Mahallesi’ndeki çalışmaları yerinde inceledi. BUSKİ’nin adeta üs kurduğu mahalledeki çalışmalar hakkında BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'ten bilgi alan Başkan Aktaş’a, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve Kestel Kaymakamı Ahmet Karakaya da eşlik etti. Çalışmaları yerinde gören ve mahalle sakinlerine ‘geçmiş olsun’ dileklerinde bulunan Başkan Aktaş, Kestel’de yaşananın bir afet olduğunu ve yaraların kısa sürede sarılması için tüm kurumlarla elbirliği içinde canla başla çalıştıklarını söyledi. Devletin Kestel için adeta seferberlik ilan ettiğini dile getiren Başkan Aktaş, “Bakanlarımız bölgeye geldi. Milletvekillerimiz geldi ve ilk dakikadan itibaren başta Büyükşehir belediyemiz olmak üzere Kestel Belediyemiz ve ilgili tüm kurumlar harekete geçti. Ben bu noktada iyi niyetle, samimiyetle bu sürece destek veren tüm taraflara yürekten teşekkür ederim” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bölgeye özel ilgi gösterdiğinin altını çizen Başkan Aktaş, “Tüm kurumlarımız harekete geçti. Yol güzergahında DSİ çalışmalar yapıyor. Büyükşehir Belediyemizin, ilçe belediyemiz çalışmaları var. Tabii şu an tek beklentimiz, tek ümidimiz bir yavrumuz hala kayıp durumda, onun bir an önce bulunması. Gönül arzu eder ki tabii sağ olarak bulalım ama şartlar giderek zorlaştı. O konuda başta AFAD olmak üzere ilgili tüm kurumlar gece gündüz çalışıyorlar. Ailelerimize sabırlar diliyorum, büyük geçmiş olsun. Bir evladımızı da engelli bir evladımızı da maalesef kaybettik. Bundan hariç başka bir acının olmaması gerçekten bir nebze de olsa bizim için teselli oldu. Diğer ailemizle alakalı söyleyecek söz bulamıyorum, kelimelerin bittiği an. Allah rahmet eylesin, Allah rahmetiyle muamele eylesin. Ben cenazenin nakil işlemi esnasında da aile ile beraber olmaya çalıştım. O acıyı bizatihi orada gördüm. Acımız büyük ama dediğim gibi bu süreçten de gerekli dersleri çıkarmamız gerekiyor” diye konuştu.
Bölgede hayatın bir an önce normale dönmesi adına da büyük bir çalışma ortaya konduğunu kaydeden Başkan Aktaş, “Tabiî burada evlerimizin tekrar toparlanması noktasında artık yavaş yavaş ince temizliklere doğru geçtik. Çamurları kaldırılmaya, tahliye etmeye çalışıyoruz. Tek tek bireysel olarak konularla, sıkıntılarla alakalı arkadaşımız ilgileniyorlar. Büyükşehir Belediyemizin 200'den fazla personeli çalışıyor. BUSKİ ve belediyemizin makine ve ekipmanları burada. Devletimizin gücüyle işbirliği içinde bu sorunu atlatacağız. Kısa bir zaman içerisinde mobilyasından beyaz eşyasına varana kadar tüm evlerimiz donatılmış olacak. İnşallah Bursa bu acıyı hep beraber bertaraf edecektir. Rabbim hem Bursa'mıza hem ülkemize böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

10 yıldır baktığı Kangal köpeğini, TSK'ya hediye etti
YEREL HABERLER 10 yıldır baktığı Kangal köpeğini, TSK'ya hediye etti
Bursa'da, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışma anı kamerada
YEREL HABERLER Bursa'da, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışma ...
Hamamlı Mahalle Konağı yenileniyor
YEREL HABERLER Hamamlı Mahalle Konağı yenileniyor
Sınavda korona endişesiyle baş edebilirsiniz
YEREL HABERLER Sınavda korona endişesiyle baş edebilirsiniz
Kadın cezaevinde yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Kadın cezaevinde yangın tatbikatı
Karacabey’de maske takmayanlara 900 TL ceza
YEREL HABERLER Karacabey’de maske takmayanlara 900 TL ceza
E-ticaret atağı başladı
YEREL HABERLER E-ticaret atağı başladı
Gemlik’te okullar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Gemlik’te okullar dezenfekte ediliyor
Türkyılmaz kahraman çavuşu andı
YEREL HABERLER Türkyılmaz kahraman çavuşu andı
9 günde 29 bin 277 sosyal destek
YEREL HABERLER 9 günde 29 bin 277 sosyal destek
Büyükşehir’e şehitlik teşekkürü
YEREL HABERLER Büyükşehir’e şehitlik teşekkürü
Restoranı paravan olarak kullanan silah kaçakçılarına operasyon: 27 gözaltı
YEREL HABERLER Restoranı paravan olarak kullanan silah kaçakçılarına ...
10 yıldır özenle baktığı köpeğini TSK’ya hîbe etti
YEREL HABERLER 10 yıldır özenle baktığı köpeğini TSK’ya hîbe etti
Yeşilay’dan uyuşturucu bağımlılığı ile topyekün mücadele çağrısı
YEREL HABERLER Yeşilay’dan uyuşturucu bağımlılığı ile topyekün ...
Eski Bursa yeniden canlandı Oruçbey Caddesi eski ihtişamına kavuştu
YEREL HABERLER Eski Bursa yeniden canlandı Oruçbey Caddesi eski ...
Koş başlarıyla kırılan kapıların ardından cephane çıktı Silah kaçakçılarına operasyon: 27 gözaltı
YEREL HABERLER Koş başlarıyla kırılan kapıların ardından cephane ...
Sel felaketinde kaybolan Derya´yı arama çalışmalarında 4'üncü gün (3)
YEREL HABERLER Sel felaketinde kaybolan Derya´yı arama ...
Bursa'daki selde ailesini kaybeden amcanın yardım isteme görüntüsü ortaya çıktı
YEREL HABERLER Bursa'daki selde ailesini kaybeden amcanın yardım ...
Nilüfer’de kaçak yapılara fırsat verilmiyor
YEREL HABERLER Nilüfer’de kaçak yapılara fırsat verilmiyor
Salgında doğalgaz tüketimi arttı
YEREL HABERLER Salgında doğalgaz tüketimi arttı
Sel felaketinde kaybolan Derya´yı arama çalışmalarında 4'üncü gün (2)
YEREL HABERLER Sel felaketinde kaybolan Derya´yı arama ...
Kan değişimine giden Bursaspor, kritik maçta Adanaspor'u ağırlıyor
YEREL HABERLER Kan değişimine giden Bursaspor, kritik maçta ...
Çocuklar koronayla değişen hayatlarını resmedecek
YEREL HABERLER Çocuklar koronayla değişen hayatlarını resmedecek
Pandemi sürecinde yaptığı ahşap masa oyununun siparişlerine yetişemiyor
YEREL HABERLER Pandemi sürecinde yaptığı ahşap masa oyununun ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X