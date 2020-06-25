Kadın cezaevinde yangın tatbikatı

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Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bulunan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yangın tatbikatı yapıldı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerinin 2 araç, 6 personel ile katıldığı yangın tatbikatında cezaevi personeline uygulamalı eğitim verildi. Tatbikat çerçevesinde gelen ihbar ile şehir merkezinden cezaevine 3 dakikada varan itfaiye personeli yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri daha sonra cezaevi personeline eğitim verdi.

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