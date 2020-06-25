Bursa'da, motosiklet ile hafif ticari aracın çarpışma anı kamerada

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<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Deniz Zor (30) yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına anbean yansıdı.<br>Kaza, öğle saatlerinde, Mahmudiye Mahallesi Ertuğrulgazi Caddesi´nde meydana geldi. Deniz Zor yönetimindeki 16 AIU 484 plakalı motosiklet, Sanayi Caddesi'ndeki kavşaktan caddeye çıkan Neşet Topal´ın (45) kullandığı 16 BSZ 66 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen Zor, yaralandı. Yaralı sürücü, diğer sürücü Topal tarafından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Deniz Zor'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.<br>Öte yandan kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-25 15:42:28<br>

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