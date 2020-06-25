Sınavda korona endişesiyle baş edebilirsiniz

YKS öncesi öğrencilerin birçoğunda sınav stresi ile salgın endişesinin bir araya gelmesinin normal olduğunu belirten Psikolog Esma Kınalı, bu durumun sınav öncesi ve sırasında rahatlıkla atlatılabileceğini söyledi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi uyarılarda bulunan VM Medical Park Bursa Hastanesi Uzman Klinik Psikologu Esma Kınalı, fazla stres ve endişenin öğrencilerin elini kolunu bağlayabileceğini dile getirdi. Sınav süresince endişe seviyesi arttığında öğrencinin bunu ‘Başaramayacağım’ şeklinde yorumlayabileceğini de kaydeden Esma Kınalı, “Bu noktada stres ve endişeyi ortadan kaldırmak yerine onunla baş edebilmeyi öğrenmeliyiz. İlk adım, kaygılanmayı ve stres duygusunu, vücudumuzun verdiği normal bir tepki olarak görmektir. Kaygı seviyesi fazlalaştığı sırada nefes egzersizleri yapılabilir. Endişe seviyesinin azalması için bağışıklık kuvvetlendirilmeli, uyku saatleri düzene konulmalıdır. İyi beslenilmeli ve bol su içilmelidir. Hayatla ilgili olumlu düşünceler hatırlanmalı ve sınav günü çevredekilerin endişe verici konuşmaları gözardı edilmelidir. Sınav öncesi kendinizi huzurlu hissettiğiniz bir yer hayal edin. Gözlerinizi kapatın ve orada olduğunuzun hayalini kurun. Bedeninizi rahatlatmaya çalışın. Sınav öncesi bu rahatlama egzersizini uygulayabilirsiniz” dedi.

Sınav süresince korona virüs salgını ile ilgili endişelerin de yaşanabileceğine dikkati çeken Uzman Klinik Psikolog Kınalı, şu tavsiyelerde bulundu:

“Korona endişesiyle ilgili çevrenizden gelecek yorumları gerçekmiş gibi görmemeye çalışın. Talimatları okuyup nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenin. Hastalığa yakalanma tehlikesine dair endişeler, belirsizlik durumunda oluşur. Ancak elimizde net ve kesin olan şeyler, kurallar ve tedbirlerimiz. Net ve kesin durumlara odaklanmak ve hatırlamak, kaygıyı azaltacaktır. Tedbir aldığınızı, talimatlara uyduğunuzu kendinize sık sık hatırlatın. Bu dönemde sınava girecek olmak endişe verici olsa da sınavla mücadele edebildiğini ve bitirdiğini görmek güçlü hissettirecektir. Önemli olan sonuç değil bu sorunla nasıl baş ettiğinizdir. Sınav bittikten sonra sınavla ilgili düşünmemeye çalışın. Zihninizi meşgul edecek doğa yürüyüşü, spor, arkadaşlar veya aileyle vakit geçirmek gibi aktivitelere yönelin. Sınavdan sonra nasıl geçtiğini önemsemeden bitişini kutlayın. Unutmayın, bir şeyi yapabileceğinize inancınız, başarınızda etkili olacaktır.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.