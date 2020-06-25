Bursa turizminin yol haritası hazırlanıyor

Bursa Valiliği himayesinde Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) koordinasyonu ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen “Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi” bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Bursa Valisi Yakup Canbolat başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BEBKA Genel Sekreteri İsmail Gerim, Bursa Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Aydın, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü İl Müdürü Kamil Özer, GÜMTOB Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Yazıcı, TÜRSAB Güney Marmara BTK Başkanı Murat Saraçoğlu ve ilgili turizm paydaşları katıldı.

Bursa Valiliği himayesinde BEBKA koordinasyonunda ve Bursa Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen “Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi” çalışmasının 2020 yılı içerisinde tamamlanması ve bu çalışma ile Bursa ilinin turizm tanıtım faaliyetlerinin daha planlı ve odaklı bir şekilde yönetilebilmesi amaçlanıyor.

Toplantıda “Bursa Turizm Tanıtım ve Marka Stratejisi” çalışmasını yürüten firma temsilcileri tarafından bugüne kadar yürütülen çalışmalarda elde edilen bulgular ışığında hazırlanan strateji önerisi katılımcılara sunuldu. Çalışmada turistlerin gözünden Bursa algısı ile hedef turist kitlelerinin beklentilerini de içeren strateji ve hedef pazarlar ile bu pazarlarda öncelik verilecek turizm türlerine de yer verildi. Toplantıda Bursa’nın tanıtımında kullanılacak temel mesaj ve logo teklifleri de davetlilerin görüşüne sunuldu.

Çalışmanın bundan sonraki aşamasında strateji belgesine son halinin verilmesi, belirlenecek hedef pazarlara ve turist profillerine yönelik yürütülecek tanıtım faaliyetlerinin tanımlanması, ilimizin tanıtımında kullanılacak tasarım konseptlerinin belirlenmesi ve eylem planının uygulama sürecinde görev alacak kurum çalışanlarına bundan sonraki tanıtım faaliyetlerinin doğru bir şekilde yürütülebilmesi için eğitim verilmesi çalışmaları yürütülecek.

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