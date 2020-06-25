Bursaspor kritik maça hazır

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Bursaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Adanaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig'in 30. haftasında yarın saat 20.00'de evinde Adanaspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, kritik mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleşen idman ısınma koşuları ile başladı. Ardından koordinasyon çalışmaları yapan yeşilbeyazlılar, son bölümde taktik çalıştı.

Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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