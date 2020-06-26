Bursa'da tedavileri tamamlanan yaban hayvanlar doğal ortamlarına salındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da tedavileri tamamlanan yaban hayvanlar doğal ortamlarına salındı

İHA

Bursa'da doğada yaralı olarak bulunan yaban hayvanlarının tedavileri tamamlandı. Yaralı olarak gelen 2 adet kaya güvercini, 4 adet şahin ve 1 adet kızıl tilki doğaya bırakılırken, Bilecik ilinden yaralı olarak gelen geyik yavrusunun rehabilitasyon sürecine başlandı.

Bursa'da tedavileri tamamlanan yaban hayvanlar doğal ortamlarına salındı

Bursa'da doğada yaralı olarak bulunan yaban hayvanlarının tedavileri tamamlandı. Yaralı olarak gelen 2 adet kaya güvercini, 4 adet şahin ve 1 adet kızıl tilki doğaya bırakılırken, Bilecik ilinden yaralı olarak gelen geyik yavrusunun rehabilitasyon sürecine başlandı.
Bursa Karacabey ilçesinde bulunan Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne çeşitli sebeplerden yaralanarak getirilen yabani hayvanların rehabilitasyon süreçlerine başlanırken, getirilen yaban hayvanların tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya geri bırakılıyor.
Son olarak Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize Bilecik ilinden yaralı olarak gelen geyik yavrusunun rehabilitasyon sürecine başlandı. Keçisütü ve multivitamin karışımları ile özel bir beslenme programı uygulanan yavru geyik Bursa Şube Müdürü Ekrem Terzioğlu tarafından da beslenirken, pandemi döneminde kurtarma merkezimize yaralı olarak gelen 2 adet kaya güvercini, 4 adet şahin ve 1 adet kızıl tilki ise tedavileri sonrasında doğal yaşam ortamlarına salındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yankı Yemek Covid-19 tedbirlerini müşterilerine uygulamalı gösterdi
YEREL HABERLER Yankı Yemek Covid-19 tedbirlerini müşterilerine ...
Çalınan bilgisayarını dedektif gibi iz sürerek buldu
YEREL HABERLER Çalınan bilgisayarını dedektif gibi iz sürerek buldu
Nilüferliler sağlık için yürüyor
YEREL HABERLER Nilüferliler sağlık için yürüyor
Karacabey Belediyespor Başkanı Ülker’den, Acun Ilıcalı'ya yeni teklif
YEREL HABERLER Karacabey Belediyespor Başkanı Ülker’den, Acun ...
Bursa sahillerinde alınan ilk tur numune sonuçları açıklandı
YEREL HABERLER Bursa sahillerinde alınan ilk tur numune sonuçları ...
Sel felaketinde kaybolan Derya´yı arama çalışmalarında 5'inci gün
YEREL HABERLER Sel felaketinde kaybolan Derya´yı arama ...
Çekirge Meydanı’na düzenleme
YEREL HABERLER Çekirge Meydanı’na düzenleme
Sele kapılan Derya'yı arama çalışmaları genişletildi Selin götürmesi ihtimali üzerinde duran ekipler, 18 kilometrelik dere yatağını arıyor
YEREL HABERLER Sele kapılan Derya'yı arama çalışmaları ...
İdeal sünnette 10 altın kural
YEREL HABERLER İdeal sünnette 10 altın kural
Çalınan köpeğini, kumbarasındaki paralarla bastırdığı afişlerle arıyor
YEREL HABERLER Çalınan köpeğini, kumbarasındaki paralarla bastırdığı ...
Nilüfer Belediyesi'nden soğan üreticisine destek
YEREL HABERLER Nilüfer Belediyesi'nden soğan üreticisine destek
Bursa'nın 'Reis'i alıcısını bekliyor Kurban Bayramı'na 1 ay kala elindeki kurbanlıkların çoğunu sattı
YEREL HABERLER Bursa'nın 'Reis'i alıcısını bekliyor Kurban ...
Cezaevinde öğrendiği bilgilerle kendine elektrikli araç yaptı Elektrikli araç yaptı sipariş yağıyor
YEREL HABERLER Cezaevinde öğrendiği bilgilerle kendine elektrikli ...
Musa Aydın’dan Dinçer’e ‘hayırlı olsun’ ziyareti
YEREL HABERLER Musa Aydın’dan Dinçer’e ‘hayırlı olsun’ ziyareti
Kapıyı kırıp girdikleri dükkandaki elektronik eşyalara dokunmayıp, köpeği çaldılar Köpeği çalınan çocuk sokak sokak gezip arıyor
YEREL HABERLER Kapıyı kırıp girdikleri dükkandaki elektronik ...
Bursaspor kritik maça hazır
YEREL HABERLER Bursaspor kritik maça hazır
Sevgilisinin eski erkek arkadaşını bıçakladı, polisi tüfekle yaraladı
YEREL HABERLER Sevgilisinin eski erkek arkadaşını bıçakladı, polisi ...
Bursa Büyükşehir 2019 faaliyet raporunu onaylandı
YEREL HABERLER Bursa Büyükşehir 2019 faaliyet raporunu onaylandı
Bursa'da aşk dehşeti...Müdahaleye giden polisi pompalı tüfekle yaralandı Bir şahıs, kız arkadaşının yanına giden eski sevgiliye ateş ederken polisi yaraladı
YEREL HABERLER Bursa'da aşk dehşeti...Müdahaleye giden polisi ...
Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 4'üncü gün (4)
YEREL HABERLER Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama ...
Bursa turizminin yol haritası hazırlanıyor
YEREL HABERLER Bursa turizminin yol haritası hazırlanıyor
Emekli polis 7 bin dolar için öldürülmüş
YEREL HABERLER Emekli polis 7 bin dolar için öldürülmüş
Tarlada bulunan ceset, emekli polise ait çıktı (2)
YEREL HABERLER Tarlada bulunan ceset, emekli polise ait çıktı (2)
'Çapraz ateş' cinayetinde iş insanı ve polis kuzeni ilk kez hakim karşısında
YEREL HABERLER 'Çapraz ateş' cinayetinde iş insanı ve polis kuzeni ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X