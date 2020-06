Nilüferliler sağlık için yürüyor

Nilüfer halkını spora teşvik etmek için her hafta salı ve perşembe günleri farklı mahallelerde düzenlenen “Sağlığa Adım At” yürüyüşleri giderek artan bir katılımla devam ediyor. Sağlığa adım atan Nilüferliler, bu hafta Altınşehir ve Çamlıca mahallelerinde yürüdü.

Nilüfer Belediyesi’nin vatandaşları spora teşvik ederek onların sağlıklı yaşam ilkelerini alışkanlık haline getirmelerini sağlamak amacıyla düzenlediği “Sağlığa adım at” yürüyüşleri bu hafta Altınşehir Mahallesi Can Dostlarım Parkı ve Çamlıca Mahallesi Cephanelik Yürüyüş Yolu’nda devam etti. Yürüyüşe, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Sibel Özer ve mahalle sakinleri katıldı. Plates eğitmeni eşliğinde ısınma hareketleriyle başlayan etkinlikte, yaklaşık 4 kilometrelik parkurda adımlar sağlıklı yaşama atıldı. Yürüyüş sonunda plates eğitmeni eşliğinde egsersiz yapıldı. Ayrıca yürüyüşe katılanlara uzman diyetisyen Şeyma Saray tarafından sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam ilkeleri hakkında kısa bilgiler verildi.

“Sağlığa adım at” yürüyüşleri 30 Haziran Salı günü Barış Mahallesi Dalyan Parkında ve 2 Temmuz Perşembe günü ise İhsaniye Mahallesi Şehit Asteğmen Zeki Burak Okay Park’ında saat 20:00 de başlayacak yürüyüş ile devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.