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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım’da 20 yıllık sorun çözüldü

İHA

Vatandaşların talep ve önerileri doğrultusunda çalışmalarına yön veren Yıldırım Belediyesi, Değirmenlikızık ve Maltepe mahalle sakinlerinin uzun yıllardır çözüm bekleyen sorununu nihayetlendirdi.

Yıldırım’da 20 yıllık sorun çözüldü

Vatandaşların talep ve önerileri doğrultusunda çalışmalarına yön veren Yıldırım Belediyesi, Değirmenlikızık ve Maltepe mahalle sakinlerinin uzun yıllardır çözüm bekleyen sorununu nihayetlendirdi.
Yıldırım Belediyesi, Değirmenlikızık ve Maltepe mahalleri arasında yaya ve araç ulaşımında kullanılan, bölge sakinlerine çamur ve toz ile yaşama zorluğu oluşturan tali yolda yapılan asfalt ve tretuvar çalışmalarıyla 20 yıllık sorunu ortadan kaldırdı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da bölgede gerçekleşen çalışmaları yerinde izleyerek vatandaşlarla bir araya geldi. İlk etapta yapılan kamulaştırma ile özel mülkiyet statüsünden çıkan tali yol noktası, yapılan asfalt ve tretuvar çalışmasıyla hem modern bir görünüme kavuştu, hem de mahalleleri bağlayan ulaşım aksı olarak vatandaşların kullanımına sunuldu. Sinandede dolmuşlarının son durağı olarak kullanılan nokta da yağışlarda oluşturduğu çamurlu görüntüsünden kurtulurken, bölgede oturan vatandaşların da yaşadığı toz problemi ortadan kalkmış oldu. Bölgede yaşayan ilçe sakinleri de, yıllardır çözüm bekleyen sorunu ortadan kaldıran ve vatandaşın taleplerine kulak vererek hizmet üreten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür etti.
Bölge sakinlerinin 20 yılı aşkın süredir bekledikleri hizmeti hayata geçirerek yaşadıkları sorunlara son verdiklerini vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Değirmenlikızık ve Maltepe mahallelerimizi birbirine bağlayan bir noktada asfalt ve tretuvar çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Bu nokta aynı zamanda Sinandede dolmuşlarının son durağı konumunda. Asfalt çalışmalarından önce bu noktada ulaşım hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, yağışlı havalarda çamurun içinden yürümek zorunda kalıyordu. Toz nedeniyle bölgeye cephesi bulunan binalarda oturan vatandaşlarımız, sıcak havalarda dahi camlarını açamıyorlardı. Öncelikle bölgede kamulaştırma gerçekleştirdik. Akabinde çalışmalara hız vererek asfaltlama ve tretuvar uygulamalarımız ile çalışmalarımızı noktaladık. Mahalle sakinlerimizin ulaşımını kolaylaştırmak ve bölgede ikamet eden hemşehrilerimizin maruz kaldığı kötü görüntüyü ortadan kaldırmak adına önemli bir sorunu çözüme kavuşturmuş olduk. 20 yıldır mahallelinin mustarip olduğu bir konuydu. İlçemizin problemlerini en ufak detaylarına kadar inceleyerek çözüm üretmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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