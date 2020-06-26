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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Geçen yıl Kurban Bayramı'nda işlenen cinayetin davasına devam edildi

İHA

Bursa'da, geçen yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü Doğan Sarıca'yı (26) bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen Murathan Koç (25) ve Burak Koç (23) kardeşler ile Doğukan Kırhan'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen 112 acil ambulansında görevli acil tıp teknisyeni Ulvi E., "Ölenin pantolonunun iç kısmından, 2025 santimetre boyunda bıçak kılıfı çıktı" dedi.

Geçen yıl Kurban Bayramı'nda işlenen cinayetin davasına devam edildi

Bursa'da, geçen yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü Doğan Sarıca'yı (26) bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen Murathan Koç (25) ve Burak Koç (23) kardeşler ile Doğukan Kırhan'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen 112 acil ambulansında görevli acil tıp teknisyeni Ulvi E., "Ölenin pantolonunun iç kısmından, 2025 santimetre boyunda bıçak kılıfı çıktı" dedi.
Geçtiğimiz yıl Bursa’da Kurban Bayramı’nda çıkan kavgada bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3 sanığın da yargılanmasına devam edildi. Bursa’nın Kestel ilçesi Vani Mehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde geçen yıl Kurban Bayramı'nın ilk günü meydana gelen olayda, BurakMurathan Koç kardeşler, kavgalı oldukları arkadaşları Doğan Sarıca ile karşılaştı. Sarıca, iddiaya göre kardeşlere, "Neden selam vermiyorsunuz, neden bayramımı kutlamıyorsunuz" diyerek, bıçakla saldırdı. Kardeşiyle birlikte yaralanan Murathan Koç da Doğan Sarıca'ya bıçak çekti. Çıkan kavgada Sarıca kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Doğan Sarıca, hayatını kaybetti. Koç kardeşler ise tedavilerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Yargılama sırasında Burak Koç, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Murathan Koç, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Mahkeme salonunda ise tutuksuz sanıklar Burak Koç ve Doğuhan Kırhan ile taraf avukatları hazır bulundu. Mahkemede tanık olarak 112 acil ambulansında görevli acil tıp teknisyeni Ulvi E. de (38) dinlendi.
İhbar üzerine olay yerine gittiklerini ve Doğan Sarıca'yı kapının önünde yatarken bulduklarını anlatan Ulvi E., "Kendinde olmadığı için bağırıp, çağırıyordu. Vücudu kan içindeydi. Pantolonunu kestim. Pantolonun iç kısmından bıçak kılıfı çıktı. Kılıf elle yapılmıştı ve yaklaşık 2025 santimetre boyundaydı. Kılıfın pantolonuyla bitişik olup olmadığını hatırlamıyorum. Ölenin üzerinde ya da yakınında bıçak görmedim" ifadelerini kullandı.

Kamera kayıtları var
Duruşmada söz alan tutuklu sanıklardan Murathan Koç ise, "Tanıklar Doğan Sarıca'da bıçak görmediğini belirtmiştir. Oysa Doğan Sarıca'nın elinde döner bıçağı vardı. Bu bıçağı Doğan Sarıca nereden, nasıl aldı? Ben kimsenin zarar görmemesi için kaçtım. Doğan Sarıca tarafından çıkmaz sokağa gitmeye zorlandım. Olayda, Doğan'ın kullandığı döner bıçağı bir şekilde olay yerinden kaçırılmıştır. Plan varsa, bize karşı Doğan Sarıca tarafından plan yapılmıştır" dedi.
Tutuksuz sanıklardan Doğuhan Kırhan ise, "Tanıkların beyanları çelişkili. Kamera kayıtlarında her şey görülmektedir. Olayla alakam yoktur. Doğan Sarıca üzerimize doğru geldi. Doğan'a müdahalede bulunmadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Ben sadece tarafları ayırmaya çalıştım. Başaramayınca da bıraktım" şeklinde konuştu.
Burak Koç da verdiği ifadede, "Doğan Sarıca'ya zarar verme gibi bir niyetim yoktu. Biz de HTS kayıtlarının celbini talep ediyoruz. Doğrular neyse ortaya çıksın. Doğan'a karşı argo ve sinkaflı şekilde konuşmadım. Şiddette bulunmadım. Olayda taraf olmaya çalıştım. Ancak canımıza kastedildi" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık Burak Koç ile ölen Doğan Sarıca'nın karşılaştığı yer ile cami duvarı arasındaki mesafe ile kamera kayıtlarına göre olayın olduğu yer arasındaki uzaklığın ölçülerek, kroki hazırlanıp, fotoğraflanmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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