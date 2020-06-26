Üniversite adaylarına Başkan morali

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Erikli Millet Kıraathanesi’ni ziyaret edip, üniversite sınavına girecek öğrencilere moral verip, başarılar diledi.

Anaokulundan ortaokula, liseden üniversiteye kadar eğitimin tüm kademesinde öğrencilere destek olacak yatırımları hız kesmeden sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım İlçesi Erikli Mahallesi'nde Bursa Teknik Üniversitesi'ne yaklaşık 650 metre mesafeye de bir millet kıraathanesi kazandırmıştı. Görükle'deki Gençlik Merkezi ve Millet Kıraathanesi'nin yoğun ilgi görmesi ve özellikle Bursa Teknik Üniversitesi'ne giden öğrenciler ile bölge halkının talepleri sonucu yapılan 850 metrekarelik millet kıraathanesi, hizmete açılışından bir iki gün sonra ise korona virüs tedbirleri kapsamında kapanmıştı. Aynı zamanda bir kütüphane görevi üstlenen, sahip olduğu konfor, sessiz ders çalışma alanları ve güvenliği ile Yıldırımlı öğrencilere eşsiz bir imkan sunan Millet Kıraathanesi, YKS ve KPSS’ye hazırlanan gençlerin adeta meskeni oldu. Girişlerde ateşleri ölçülen, sosyal mesafe kuralarına göre çalışma alanlarına aralıklarla yerleştirilen öğrenciler, ücretsiz internet kullanımının yanında çay ve kahve ikramlarıyla da ders çalışmayı daha konforlu hale getirebiliyor.

Sınav öncesi moral

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Erikli Millet Kıraathanesini ziyaret edip, hem üniversiteye hem de KPSS sınavına hazırlanan gençlere başarılar diledi. Gençlere ve eğitime yönelik hizmetlere büyük önem verdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Burası gençlerin huzurlu, konforlu, güvenli bir şekilde ders çalışabilmeleri, kıraathane adının da taşıdığı anlam ile gençler için tam olarak bir okuma evi görevi görmektedir. Çocuktan gence her yaştan öğrencinin faydalandığı Yıldırım Millet Kıraathanesi normalleşme süreciyle birlikte yoğun bir katılım ile hizmet veriyor. Bu mekan sahip olduğu konfor, sessiz ders çalışma alanları ve güvenliği ile yıldırımlı öğrencilere eşsiz bir imkan sunuyor. Millet Kıraathanesi pandemi sürecinde Cumartesi dahil olmak üzere haftanın 6 günü 09.0021.00 saatleri arasında açık. Günlük olarak kıraathaneye giren herkesin ateş ölçümü yapılıyor, bilgileri kaydediliyor ve sosyal mesafe kuralına uygun şekilde hareket etmesi sağlanıyor. İçeri girişlerde ve molalarda dezenfektan kullanımına önem veriliyor ve maske kullanımı zorunlu tutuluyor. Haziran ayının ilk haftasından itibaren, 280 kişilik kapasiteye sahip olan kıraathanede, sosyal mesafe tedbirleri kapsamında kapasite 74 kişiye indirildi. Yıldırım Millet Kıraathanesi’nin bu bölgede önemli bir eksikliği giderdiğini görüyoruz. Bu vesileyle üniversite sınavına girecek tüm gençlerimize başarılar diliyorum” dedi.

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