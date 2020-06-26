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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı

DHA

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa), (DHA) BURSA'nın Harmancık ilçesinde, kamyon ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi, ağır yaralandı. Kaza, öğleden sonra, Harmancık'a 4 kilometre uzaklıktaki Yolcatı mevkisinde meydana geldi. Muhammet A. yönetimindeki 10 ABT 132 plakalı otomobil ile Bursa yönüne giden Hüseyin K.'nin kullandığı 16 ECF 33 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada sürücü Hüseyin K. ile kamyondaki Şerife K., diğer sürücü Muhammet A. ile otomobildeki Nebehat A., Deniz B. ve Nazmiye A. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis...

Bursa'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 6 yaralı

<br>Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa), (DHA) BURSA'nın Harmancık ilçesinde, kamyon ile otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi, ağır yaralandı.<br>Kaza, öğleden sonra, Harmancık'a 4 kilometre uzaklıktaki Yolcatı mevkisinde meydana geldi. Muhammet A. yönetimindeki 10 ABT 132 plakalı otomobil ile Bursa yönüne giden Hüseyin K.'nin kullandığı 16 ECF 33 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada sürücü Hüseyin K. ile kamyondaki Şerife K., diğer sürücü Muhammet A. ile otomobildeki Nebehat A., Deniz B. ve Nazmiye A. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 6 kişi, ambulanslarla Harmancık Devlet Hastahanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kritik olan yaralılar, buradan Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Harmancık Aydın AKALIN<br>2020-06-26 17:39:49<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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