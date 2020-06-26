<br>DHA: Bursa´nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesinde geçen pazar yaşanan sel felaketinde kaybolan Derya Bilen´in (17) cansız bedeni, kaybolduğu yerden 23 kilometre uzaklıktaki derede bulundu.DHA-Flaş Haber Türkiye-Bursa <br>2020-06-26 20:11:05<br>
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