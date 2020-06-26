Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 5'inci gün (2)

Tehlike bugün de sürüyor! 9 il için sel uyarısı

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<br>DERYA'NIN CESEDİ, 5 GÜN SONRA 23 KİLOMETRE MESAFEDE BULUNDU<br>Bursa'nın Kestel ilçesi Kayacık Mahallesi'nde, 5 gün önce sele kapılan Derya Bilen'in (17), 23 kilometre uzaktaki Gürsu'nun Kazıklı Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulundu. Bot ile su üzerinde arama yapan Bursa Arama Kurtarma (BAKUT) ekipleri, Derya'nın cansız bedenini su yüzeyinde buldu. Kimlik tespiti yapılması için Derya'nın ailesinin de bölgeye doğru yola çıktığı bildirildi.Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEMSemih ŞAHİN<br>2020-06-26 20:30:42<br>

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