TFF 1. Lig: Bursaspor: 1 - Adanaspor: 0

TFF 1. Lig’in 30. haftasında Bursaspor, sahasında Adanaspor'u ağırladı. Maç Bursaspor’un 10 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

3. dakikada ceza sahasına topla birlikte giren Emeka Friday Eze'nin vuruşunu Anıl Karaer uzaklaştırdı.

5. dakikada Eren Keleş, ceza sahası sol çaprazında çizgiye yakın bir noktadan vuruşunda top az farkla auta gitti.

8. dakikada ceza sahası içerisine doğru gönderilen topa iyi yükselen Tayfur Bingöl, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 10

18. dakikada Burak Kapacak’ın vole vuruşunu kaleci Goran Karacic kornere çeldi.

74. dakikada Serdar Özkan’ın yerden ortasında Karacic’den dönen topu tamamlayan Traoure’nin topukla gönderdiği topu Karacic çizgi üzerinde kontrol etti.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Mehmet Yıldırım xx, Oğuz Kağan Çalışır xx

Bursaspor: Çağlar Şahin Akbaba xx, Tayfur Bingöl xx, Mamadou Diarra xx, Anıl Karaer xx, Kerem Can Akyüz xx, Abdullahi Shehu xx (dk. 83 Cüneyt Köz ?), Burak Altıparmak xx (dk. 71 Recep Aydın xx), Burak Kapacak xx (dk. 65 Abdou Razack Traoure xx), Özer Hurmacı xx (dk. 83 Aykut Akgün ?), Serdar Özkan xx, Kubilay Kanatsızkuş xx (dk. 71 Ali Akman xx)

Yedekler: Emrullah Şalk, Onur Atasaray, Ramazan Keskin, Selçuk Şahin, Sedat Dursun

Adanaspor: Goran Karacic xx, Mehmet Seyfettin Sedef xx (dk. 45 Uğurcan Yazğılı xx), Hakan Çinemre xx, Evren Korkmaz xx, Özkan Taştemur xx (dk. 80 Canberk Dilaver ?), Celil Yüksel xx, Amidou Diop xx (dk. 80 , Ahmet Dereli ?), Umut Sözen xx (dk. 65 Serges Flavier Mbila Etame xx), Moussa Bagayoko xx, Eren Keleş xx, Emeka Friday Eze xx

Yedekler: İrfan Can Eğribay Furkan Özçal, Sumtafa Gökay Eğer, Savaş Polat

Gol: Tayfur Bingöl (dk. 8) (Bursaspor)

Sarı kart: Kerem Can Akyüz, Anıl Karaer (Bursaspor), Evren Korkmaz, Özkan Taştemur (Adanaspor)

