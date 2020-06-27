Derya'nın cansız bedeni 23 kilometre uzakta bulundu (6)

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<br>CENAZESİ BİNGÖL'E GÖNDERİLDİ<br>Bursa'da meydana gelen sel felaketinde 5 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Derya Bilen'in (17) ailesi tarafından teşhisi yapıldı. Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Bilen´in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Bingöl'e gönderildi. İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-06-27 03:17:11<br>

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