Bursa’da YKS sınavında sosyal mesafe hiçe sayıldı

Bursa’da on binlerce, Türkiye genelinde ise 2 buçuk milyona yakın öğrencinin ter dökeceği Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu başladı. Okul önlerinde yine sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Milyonlarca gencin üniversite hayaliyle aylarca hazırlandığı YKS sınavının 165 dakikalık ilk oturumu başladı. Bursa’da on binlerce Türkiye genelinde ise 2 milyon 433 bin 219 kişi iyi bir okulda eğitim almak için ter döküyor. Sınavın ikinci oturumu da yarın 10.15’te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Üniversite öğrenci adayları saat 10.00 itibariyle sınav salonlarına alınmazken, velilerin dışarıda sosyal mesafe kurallarına dikkat etmediği gözlemlendi. Bazı veliler dualar okurken, bazıları da heyecanlı bekleyişlerini gölgede bekleyerek geçirdi. Polis ekipleri ise okul çevrelerinde sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması konusunda uyarılarda bulunurken, kurallara uyulmaması halinde ceza kesileceğini anons etti.

Sınav dolayısıyla bugün saat 15.30’a, yarın da 18.00’e kadar 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

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