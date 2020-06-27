Yıldırım Belediyesi sınava gireceklere kolonya ve şeker dağıttı

Yarınların güvencesi çocuklar ve gençler için geleceğin şehri Yıldırım’ı inşa eden Yıldırım Belediyesi, kendi geleceklerini şekillendirmeye hazırlanan üniversiteli adaylarına destek oldu.

Geçtiğimiz hafta yapılan Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde olduğu gibi Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda da Yıldırım Belediyesi, yaşamlarına yön verecek ve gelecekteki meslek tercihlerini belirleyecek öğrencilerin yanındaydı. Yıldırım Belediyesi’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde YKS’nin yapıldığı okullarda oluşturduğu stantlarda, sınavda ter dökecek öğrencilere su, kolonya ve şeker ikramında bulundu. Ekipler öğrencilere Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’ın başarı dileklerini de iletti. Eğitimleri ve gelecekteki meslekleri için büyük önem arz eden sınav öncesinde Yıldırım Belediyesi’nin sağladığı kolonya, su ve şeker ikramından dolayı memnun olduklarını belirten öğrenciler ise belediye çalışanları ve Başkan Yılmaz’a teşekkür etti.

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