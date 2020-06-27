Maske takmayan gence ceza

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA´da, yasak olmasına rağmen caddede maskesiz dolaşan Sinan Belli'ye (33) mahalle bekçileri ceza kesti.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu Bursa'nın İnegöl ilçesinde maske takmadan dolaşan Sinan Belli, denetim yapan mahalle bekçilerince durduruldu. Bekçiler, maskesi olmayan Belli´ye, 900 liralık idari para cezası uyguladı. Belli, kendisine ceza yazan bekçilere, "Ben koronaya değil, Allah´a inanıyorum" dedi. Ceza işleminin ardından bekçilerin `maske tak´ uyarısını dikkate almayan Belli, "İsterseniz tekrar ceza yazabilirsiniz" diyerek, yoluna devam etti.<br>Kent genelinde maske denetimleri sürdürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-27 13:34:10<br>
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