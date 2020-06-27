Otomobildeki yangına bahçe hortumuyla müdahale etti

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)BURSA'nın İnegöl ilçesinde, motor kısmından alev alınca sürücüsünün park ettiği otomobil, hareket edip minibüse çarptı. Bir vatandaşın hortumla su sıkarak müdahale ettiği araçtaki yangın, çağırılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.<br>Uludağ Caddesi'nde Yıldırım Demirer (27) yönetimindeki 16 F 1806 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Durumu fark eden Demirer, otomobili yol kenarına park ederek, indi. Demirer, itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada evinin bahçesini sulayan bir vatandaş ise hortumu yanan otomobile tutarak, yangını söndürmeye çalıştı.<br>Demirer´in el frenini çekmeyi unuttuğu yanan otomobil, aniden hareket etti. Sokaktaki 2 kişi yanan otomobili durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Otomobil, 10 metre ilerideki minibüse çarparak, durabildi.<br>Yanan otomobil, çağırılan itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Otomobil, kullanılmaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-27 14:01:12<br>

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