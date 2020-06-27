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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Filo yönetimi Fiat Yol Arkadaşım “Connect Filom” ile kolaylaşıyor

İHA

Fiat'ın uzaktan bağlanabilirlik teknolojisiyle araç ile sürücüyü birbirine bağlayan Yol Arkadaşım Connect uygulaması, şimdi filoların işletme verimliliğine de katkı sağlıyor.

Filo yönetimi Fiat Yol Arkadaşım “Connect Filom” ile kolaylaşıyor

Fiat’ın uzaktan bağlanabilirlik teknolojisiyle araç ile sürücüyü birbirine bağlayan Yol Arkadaşım Connect uygulaması, şimdi filoların işletme verimliliğine de katkı sağlıyor.
Haziran ayı itibarıyla satışına başlanan “Connect Filom”, bütün bir filonun yönetiminde kullanılabiliyor. Fiat Yol Arkadaşım Connect Filom uygulamasıyla, filo içerisindeki tüm araçlara, akıllı telefon veya bilgisayar aracılığıyla uzaktan bağlanılarak birçok fonksiyona kolayca erişilebiliyor. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç konuyla ilgili açıklamasında; “Fiat Yol Arkadaşım Connect Filom uygulamamızdan alınan veriler ve detaylı takip sayesinde, filo yöneticileri işlerinde verimlilik ve kârlılıklarını artırmaya yönelik sağlıklı adımlar atabilecek. Connect Filom ile araç takip, araç filtreleme, sürücü, envanter, masraf, sözleşme, trafik cezası ve bakım onarım yönetimi gibi birçok faydalı fonksiyona sahip olunabilecek. Fiat Yol Arkadaşım Connect Filom uygulaması filo yönetiminde büyük avantaj sağlayacak” ifadelerini kullandı.
Fiat’ın, otomobil ile sürücüyü birbirine bağlayan ve kullanıcıların araçlarıyla olan ilişkisini değiştiren bağlanabilirlik teknolojisi “Fiat Yol Arkadaşım” yenilenmeye devam ediyor. Fiat Yol Arkadaşım, Connect Filom uygulaması ile artık araç filolarına da hizmet veriyor. Haziran ayında satışa sunulmaya başlanan Fiat Yol Arkadaşım “Connect Filom”, bir şirketin tüm araçlarının künyelerini ve verilerini tek ekranda toplayan, analiz eden ve dönüştüren akıllı bir filo yönetim sistemi olarak işletmeci ve filo yöneticilerine sunuluyor. Connect Filom yönetim paketi; araç takip, araç filtreleme, sürücü, envanter, masraf, sözleşme, trafik cezası ve bakım onarım yönetimi gibi bir araç filosu içerisinde olabilecek tüm proseslerin yönetiminde büyük kolaylık sağlıyor.
Filoların verimi ve şirket kârlılıkları artıyor
Fiat Yol Arkadaşım Connect Filom uygulamasının, filo yönetimine önemli bir destek sağlayacağını belirten Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “2 yıl önce kullanıma sunduğumuz Fiat Yol Arkadaşım Connect, pek çok kullanıcının hayatını kolaylaştırdı ve araca dair tüm süreçlerin kontrolünü keyifli bir hale dönüştürdü. Fiat Yol Arkadaşım Connect Filom uygulaması ise filo yönetiminde büyük avantaj sağlıyor. Kullanıcılarımız uygulamadan aldıkları verilerle, filo süreçlerini detaylı takip ederek verimlilik ve kârlılıklarını artırmaya yönelik sağlıklı adımlar atabiliyorlar” dedi.
Fiat Yol Arkadaşım Connect Filom uygulamasıyla mevcut filo yönetim uygulamalarındaki bilgi akışını daha da ileriye taşıdıklarını belirten Aytaç; “Fiat Yol Arkadaşım Connect Filom’un, firmaların operasyon yönetimine destek verecek alt yapısını filo müşterilerimizle, ve kullanıcılarla çalışarak, birlikte tasarladık. Uygulama ile tüm filodaki araçların kullanım puanları belirleniyor ve kullanıcıların değerlendirmesi yapılabiliyor. Buna göre iyileşmesi gereken alanlar tespit edilebiliyor” ifadelerini kullandı.
Filo yönetimi avantaja dönüşüyor
Uygulamada bulunan Araç Yönetim Sistemi; araçlarda sürücü değişikliği, sürücü geçmişi görüntüleme, araç başı maliyet, bakımonarım, trafik cezası, sözleşmeler, envanter ve havuz araç kırılımında takip yapabilme yetilerini sunuyor. Havuz Aracı Yönetim Sistemi ise rezervasyon modülü, SMS hatırlatmaları, araç uygunluk takvimi, araç taleplerini yönetme ve yetki bazlı onaylama sistemini barındırıyor. Yol Arkadaşım Connect Filo, yer aldığı araçlarda harita üzerinde canlı araç takibine imkan tanıyor. Harita Üzerinde Araçları Filtreleme ile lokasyon bilgisi, kullanım amacı, rezervasyon ve araç kırılımlarında filtreleme imkanı sağlanıyor. Harita Üzerinde Araç Rotalarının Görüntülenmesi ile de araçların km ve süre bazlı geçmiş hareket bilgileri seyahat bazında görüntüleniyor.
Envanter Yönetimi sayesinde; araca ait yazkış lastiği, ruhsat, yedek anahtar, cihaz gibi her türlü envanterin arşivlenmesi, lokasyonun kaydedilmesi ve filtre aracılığı ile hızlı erişim sağlanıyor. Araç değiştirme, sürücüdeki araç geçmişini görüntüleme, araç başı maliyet, bakımonarım, trafik cezası, sözleşme ve envanter takip etme ise Sürücü Yönetim Sistemi ile sunuluyor.
Masraf Yönetim Sistemi ise masrafların toplu excel biçimli, aylık planlamalı otomatik veya manuel yüklenmesine olanak tanıyor. Ayrıca HGSOGS, yakıt, otopark, yıkama, kiralama, bakım, onarım, sigorta ve kasko gibi Fiat servis masrafları da otomatikman alınabiliyor. Sözleşme Yönetimi; sözleşmelerin bir kere kaydedilmesi sonrasında, sözleşme bitiş tarihinin hatırlatılması ve sözleşmede yer alan araçlara ait aylık sabit giderlerin otomatik olarak masraflara yansıtılmasını sağlıyor. Gelen trafik cezalarının kaydedilmesi ve ceza geldiğinde sürücüsünün bulunması ise Trafik Cezası Yönetimi altında gerçekleşiyor. Hasar kayıtlarının açılması ve detaylarının işlenmesi Hasar Yönetimi, Fiat servislerden bakım onarım kayıtlarının otomatik işlenmesi ve durum bazlı filtreleme BakımOnarım Yönetimi, Petrol Ofisi ve Opet entegrasyonu ile yakıt alımlarının anlık olarak litre ve TL bazlı olarak masraflara işlenmesi ise Otomatik Akaryakıt Masrafı Entegrasyonu aracılığıyla sağlanıyor.
Detaylı raporlar eposta ile gönderiliyor
Connect Filom; hız limiti aşımı, mesai dışı kullanım, rölanti, km kullanım bilgisi/limit aşımı, seyahat sürüş skorları gibi konularda hazırladığı detaylı raporları ilgili yöneticiye sunuyor. Yakıt raporu ise araç bazlı TL, litre ve km karşılaştırmasını yaparak net veriler elde ediyor. İlgili yöneticiler tüm raporları eposta bildirimleri ile görüntüleyebiliyorlar. Günlük Hız Aşım Raporu ile her gün en az 1 yolculuğunda, tanımlanmış hız limitini geçen sürücüler toplu olarak bildiriliyor. Haftalık ve Aylık Özet Raporlar bir önceki haftaya ait özet bilgiler ve bir sonraki haftaya ait hatırlatmaları raporluyor. Bakımonarım zamanı, sözleşme bitişi, yeni eklenen araçlar, harcama uyarıları, yıllık km limit aşımları gibi bilgiler bu raporlarda yer alıyor. Akıllı Hatırlatmalar Bildirimi ise kullanıcının kendi kurmuş olduğu hatırlatmaları zamanı gelince bildiriyor.
Fiat marka modellerde filo yönetim paketine eş zamanlı olarak filoda bulunan tahsisli araçların kullanıcıları, Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasından yararlanabiliyorlar. Bu uygulamayla kullanıcıya; Araç Lokasyonu, Lastik Durumu, Uzaktan KapıBagaj Açma Kapama, Hava Yastığı Açılması Durumunda Ambulans Çağırma Hizmeti Çekilme Uyarısı, Kaza ve Kara Nokta Bildirimi, Hız ve Mesafe Limiti, YolculuklarımServis/Bakım Bilgileri, Acil Yol Arkadaşım, Araç İkaz Bildirimleri, Araçtan Uzakta İken Araç Menzil, Yakıt ve Akü Durum Bilgisi gibi fonksiyonlar sunuluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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