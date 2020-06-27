İznik Gölü’nde aynı bölgede çok sayıda yılanın su yüzüne çıkması vatandaşları tedirgin etti

Türkiye’nin 5’inci büyük gölü olan İznik Gölü’nde boylar 1 buçuk metreye yakın birçok yılan suyun üstünde görüntüledi.

İznikli Barbaros Öksüz isimli vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde aynı yerde su üstünde balık avlamaya çalışan birçok yılan görülüyor. Boylar tahmini 1 buçuk metreyi bulan yılanların fazla sayıda olması vatandaşları tedirgin etti. 1999 yılında yaşanan deprem felaketi öncesinde de bölgede çok sayıda yılanın su yüzeyinde görüldüğü iddia edildi.

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