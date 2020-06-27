İznik Gölü’nde nesli tükenmekte olan su samuru karaya vurdu

Tehlike bugün de sürüyor! 9 il için sel uyarısı

'Güzel bir gün olsun'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İznik Gölü’nde ender görülen su samuru karaya vurdu.

Bursa’nın İznik ilçesinde nesli tükenmekte olan su samuru, vatandaşlar tarafından ölü bulundu. İznik sahilinde yürüyüş yapanlar, göl kenarında ölü bir su samuru olduğunu fark etti. İhbar üzerine gelen zabıta ekipleri, yaptıkları araştırmada, ilçelerinde ilk kez su samuru gördüklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.