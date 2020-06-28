Koronavirüs hastası 2 Türk vatandaşı, ambulans uçakla Rusya'dan Bursa'ya getirildi

<br>İsmail Hakkı SEYMEN/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA)RUSYA'da, koronavirüse yakalanan 2 Türk vatandaşı, ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi. Bursa Yenişehir Havalimanı'na getirilen 2 Türk vatandaşı, Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.<br>Rusya'nın Blagoveshchensk kentinde yaşayan Sedrettin Küçük (59) ve Svobodnenskaya kentinde yaşayan Uğur Kurt'un (51) koronavirüs testleri pozitif çıktı. Durumu ağırlaşan 2 Türk vatandaşı için Türkiye'den ambulans uçak gönderildi. Küçük ve Kurt'u alan ambulans uçak, saat 21.45 sıralarında Bursa Yenişehir Havalimanı pistine teker koydu. Burada ambulanslara alınan 2 Türk vatandaşı, tedavilerinin yapılacağı Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Yenişehir İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-06-27 23:24:07<br>
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