Bursa'da, çiçekçide çıkan yangın korkuttu

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<br>Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa), (DHA)BURSA'nın Gemlik ilçesinde, çiçekçi dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.<br>Yangın, saat 23.00 sıralarında ilçeye bağlı Küçükkumla Mahallesi Abdullah Arslan Caddesi üzerinde bulunan bir çiçekçi dükkanında çıktı. Dükkandan duman yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının ardından mağazada hasar meydana geldi.<br>Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Gemlik Kazım BULUT<br>2020-06-28 02:26:29<br>

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