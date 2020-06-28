Bursa'da adayların sınav heyecanı

Bugün altın fiyatları ne kadar?

'Güzel bir gün olsun'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA) BURSA'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2020-YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) heyecanı başladı. Adaylar salgın tedbirleri kapsamında sınav yerlerine alınırken, aileleler de dışarıda bekledi.<br>Bursa'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2020-YKS) ikinci oturumu AYT için bugün adaylar 08.00'de sınava girecekleri okullara geldi. Okul girişlerinde kalabalıkların oluşmaması için tedbirler alınırken adaylar salonlara sosyal mesafeye uygun olarak alındı. Kimlik kontrolleri yapılarak ateşleri ölçülen adaylara, aynı zamanda maske ve dezenfektan da verildi.<br>AYT'nin ardından saat 15.45'te ise Yabancı Dil Testleri (YDT) başlayacak.<br>DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİN<br>2020-06-28 11:20:32<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.