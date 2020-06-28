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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yıldırım Belediyesi’nden pandemi denetimi

İHA

Yıldırımlıların sağlıklı koşullarda alışveriş yapmasını sağlamak, salgın tedbirlerini uygulamak için yoğun çalışma gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, salgın tedbirlerinin alınmaya başlandığı tarihten itibaren maske, mesafe, hijyen ve açıkta gıda satışı konularında denetimlerini sıklaştırdı.

Yıldırım Belediyesi’nden pandemi denetimi

Yıldırımlıların sağlıklı koşullarda alışveriş yapmasını sağlamak, salgın tedbirlerini uygulamak için yoğun çalışma gerçekleştiren Yıldırım Belediyesi, salgın tedbirlerinin alınmaya başlandığı tarihten itibaren maske, mesafe, hijyen ve açıkta gıda satışı konularında denetimlerini sıklaştırdı.
Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, koranavirüs süreciyle birlikte işletmelere yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerini yoğunlaştırdı. Salgın tedbirlerinin alınmaya başlandığı 16 Mart’tan itibaren maske, mesafe, hijyen ve açıkta gıda satışı konularında bin 955 iş yerini denetleyen ekipler, kuralları ihlal eden 210 iş yerine ise yasal işlem uyguladı. İş yerinde maske, mesafe, hijyen ve açıkta gıda satışı konularında incelemede bulunan ekipler, rutin ruhsat denetimlerinin yanı sıra, işletmelerin normalleşme süreciyle ile birlikte Sağlık Bakanlığı’nın kararları ve İçişleri Bakanlığı genelgelerine uygun faaliyet gösterip göstermediklerini de denetledi. Bu kararlar doğrultusunda sergilenip satılması, çalışanların maske ve eldiven takması ile sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı noktalarında yoğunlaşan denetimler sırasında, esnaf, merkezi hükümet tarafından yayımlanan genelge, karar ve talimatnameler konusunda bilgilendirilerek, faaliyetlerine bu doğrultuda devam edilmeleri konusunda da uyarıldı.
Tedbirde hassasiyet, uygulamada kararlılık
Pandemi sürecinin Türkiye’ye yansıması ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin aldığı önlemler ile bunları uygulamada gösterdiği kararlılık, Covid19’un etkilerinin asgariye indirildiğini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Tüm dünyayı dersinden sarsan koronavirüs nedeniyle ülkemizde de topyekun fedakarlıklarda bulunduk. Pandemi sürecinin ülkemize yansıması ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Hükümetimizin aldığı önlemler ile bunları uygulamada gösterdiği kararlılık, Covid19’un etkilerini asgariye indirdi. Toplum sağlığını tehdit eden salgın karşısında belediye olarak aldığımız tedbirlerin yanında ilçe sakinlerimizin alışverişlerini gerçekleştirdikleri iş yerlerinde denetimlerimizi sıklaştırdık. Bunu yaparken amacımız, hemşehrilerimizin olduğu kadar, esnafımızın da sağlığını korumak. Yıldırım Belediyesi olarak, ilk günden itibaren olduğu gibi bu süreçte de esnafımızın yanında olma devam ediyoruz. İş yeri ve işletme sahiplerinden ricamız, hem kendilerinin hem de hemşerilerimizin sağlıklarını tehlikeye atmamak adına kurallara uyma noktasında daha hassas olmaları. Denetimlerimiz aralıksız devam edecek. Kurallara uyulması konusunda kesinlikle taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.

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