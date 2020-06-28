Maske takmadan sınava giderken ceza uygulandı

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<br>İlkay ALTAY/İZNİK,(Bursa),(DHA) BURSA'nın İznik ilçesinde YKS sınavına gitmek için evinden çıkan gen öğrenciye, maske takmadığı için 900 lira ceza uygulandı.<br>İznik ilçesinde bir kız öğrenci, sabah saatlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) gitmek içinden evinden çıktı. Kılıçaslan Caddesi'nde maske takmadan arkadaşıyla birlikte yürüyen genç kız, polis tarafından fark edildi. Polis, öğrenciyi durdururken, maskesini takan genç kız, ceza yazılmamasını istedi. Ancak genç kıza, koronavirüs tedbirleri kapsamında maske takmadığı için 900 TL idari para cezası uygulandı. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik İlkay ALTAY<br>2020-06-28 12:49:28<br>

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