İlçenin nüfus tabelalarındaki 4 binlik fark şaşırtıyor

<br>Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),(DHA)BURSA´nın İnegöl ilçesine farklı yönlerden giriş tabelalarındaki nüfus sayısının farklı olması dikkat çekiyor. İki tabela arasındaki 4 bin fark ise vatandaşlar arasında şaka konusu oldu.<br>Bursa´dan İnegöl´e giriş tabelasında ilçenin toplam nüfusu 270 bin olarak yazılırken, Eskişehir´den İnegöl´e giriş tabelasında ise ilçenin toplam nüfusu 274 bin olarak yazıldığı görüldü. İnegöl'deki vatandaşlar bu durum karşısında şaşkınlık yaşarken, aynı zamanda 4 binlik nüfus farkı vatandaşlar arasında şaka konusu oluyor. İnegöl'de yaşayan Sinan Çelik, rakamsal farklılığın herkesi şaşırttığını dile getirerek, "Tabelalara göre ilçede 4 bin kişi kayıp. Bu 4 bin insan nerede? İnegöl´de yaşıyoruz. Yetkililerden bu rakamların düzeltilmesini istiyoruz" dedi.<br>'4 BİN KİŞİNİN NEREDE OLDUĞU MERAK EDİLİYOR'<br>Okan Göktaş ise, bu işin daha ciddiyetle yapılması gerektiğini söyleyerek, "İnegöl'ün nüfusunun ortaya çıkmasını istiyoruz. İnegöl halkı bu 4 bin kişinin nerede olduğunu merak ediyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-28 12:57:39<br>
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