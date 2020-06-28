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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İrfan Buz: Giresunspor maçına odaklandık

DHA

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) -  Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Giresunspor maçına odaklandıklarını belirterek "Her şeyi yapmak zorundayız, çünkü biz Bursaspor´uz" dedi. TFF 1´inci Lig´de Adanaspor galibiyetiyle moral bulan Bursaspor, 31´inci hafta mücadelesinde 30 Haziran Salı günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Bu mücadelenin hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri´nde sürdüren Bursa temsilcisinde, teknik direktör İrfan Buz kritik mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Adanaspor karşısında alınan galibiyetten ötürü mutlu olduklarını dile getiren deneyimli teknik adam,...

İrfan Buz: Giresunspor maçına odaklandık

<br>Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - <br>Bursaspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Giresunspor maçına odaklandıklarını belirterek "Her şeyi yapmak zorundayız, çünkü biz Bursaspor´uz" dedi.<br>TFF 1´inci Lig´de Adanaspor galibiyetiyle moral bulan Bursaspor, 31´inci hafta mücadelesinde 30 Haziran Salı günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Bu mücadelenin hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri´nde sürdüren Bursa temsilcisinde, teknik direktör İrfan Buz kritik mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.<br>Adanaspor karşısında alınan galibiyetten ötürü mutlu olduklarını dile getiren deneyimli teknik adam, özellikle sonucun kendileri için çok önemli olduğunu kaydetti. Ligdeki durumlarının belli olduğuna işaret eden Buz, "Giresunspor maçına yüzde 100 üç puan için çıkmak durumundayız. Bu maçlar puan anlamında çok önemli. Eksiklerimiz var tabii ki, onları düzeltmek de zorundayız, futbolcu kardeşlerimiz taktiksel ve fiziksel durumlarını yerine getirmeye çalışıyorlar. Biz doğruların üzerine gideceğiz, tamamen Giresunspor maçına odaklandık" dedi.<br>Bursaspor´a gelişinin ardından çok telefon aldığını belirten Buz, "İnsanlar beni arıyor ancak cevap veremiyorum. Çünkü tamamen kalan 4 hafta konsantre oldum. Odaklanmak gerekiyor, yan etkenler sizleri her zaman sıkıntıya sokabilir. Çok bir şey söylemeden puanları almak zorundayız" diye konuştu.<br>Giresunspor´un da son maçını kaybettiğini Belirten Buz, onların da Play-Off´a kalmak için mücadele verdiklerini söyleyerek, kendilerine bakacaklarını ve Bursaspor olarak her zaman 3 puanı kovalayacaklarını kaydetti.<br>Bursaspor´da uzun bir aranın ardından ilk maçtaki hisleri de sorulan Buz, "Herkese çok teşekkür ediyorum, desteklerini hissediyorum. Bursa ile her zaman gurur duydum, büyük Bursa´dan bahsediyoruz. Burada olmak benim için güzel. O yüzden söz verdiğim gibi vereceğim. Stadyumda olmak çok farklı bir taraftarımız da olsaydı çok daha farklı olacaktı ama maalesef pandemi sürecini geçiriyoruz. Onların duaları bizim için çok önemli. Biz her şeyi yapmak zorundayız, çünkü biz Bursaspor´uz" ifadelerini kullandı.<br>DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL<br>2020-06-28 13:17:19<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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