Alkollü sürücüler kafa kafaya çarpıştı

Bursa'nın İznik ilçesinde biri 2,70 diğeri ise 1,76 promil alkollü iki sürücünün kafa kafaya çarpışma anı kameralara yansıdı. Çift şeritli caddede her iki yönde boş olmasına rağmen yolun ortasından seyredip araçlarını kafa kafaya tokuşturan alkollü sürücüler pes dedirtti.

Edinilen bilgiye göre kaza dün gece İznik ilçesi İstanbul Kapı Mevkinde meydana geldi. Orhangazi istikametine seyreden M.T. idaresindeki 16 FE 911 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen N.G. idaresindeki 16 KFH 62 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada şans eseri her iki sürücüde yaralanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen trafik polislerinin yaptığı alkol kontrolünde M.T.'nin 2,70, N.G.'nin ise 1,76 promil alkollü oldukları belirlendi. Her iki sürücüye de alkollü araç kullanmaktan işlem yapılıp araçları bağlandı.

Alkollü iki sürücünün kafa kafaya çarpıştığı kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.