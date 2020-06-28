Bursaspor taktik çalıştı

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Yeşilbeyazlılar, Giresunspor maçı hazırlıklarını sabah antrenmanı ile sürdürdü.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında salı günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını sabah saatlerine yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör İrfan Buz yönetiminde gerçekleşen idman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra paspress çalışması yapan oyuncular, son bölümde ise taktik çalıştı.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde Giresun'a hareket edecek.

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