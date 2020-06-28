Foseptiğe düşen keçiyi itfaiyeciler kurtardı

<br>Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın Yenişehir ilçesinde foseptiğe düşen keçi, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Keçi kurtarma operasyonu, amatör kamerayla kaydedildi. <br>Yenişehir'e bağlı Gündoğan Mahallesi'nde dün Nurettin Yongacı'ya ait keçi, bulunduğu araziden kaçtı. Keçiyi arayan Yongacı, gelen sesler üzerine foseptiğe düştüğünü fark etti. Keçiyi çıkaramayan Yongacı, itfaiyeden yardım istedi. İhbarla bölgeye gelen itfaiye ekipleri, keçiyi çukurdan çıkardı. Keçi kurtarma operasyonu ise amatör kamerayla anbean kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ<br>2020-06-28 15:35:55<br>
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