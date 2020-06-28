Bursaspor'un test sonuçları negatif

Bursaspor'da uygulanan korona virüs test sonuçlarının tamamı negatif çıktı.

TFF 1. Lig'in 31. haftasında salı günü deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak olan Bursaspor'un korona virüs test sonuçları belli oldu. Yeşilbeyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimiz, futbolcularımız ve A Takım personelimize bu sabah yapılan Covid19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi.

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