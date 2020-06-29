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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapılıp, öldü

DHA

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapılan Mustafa Ç. (27), yaşamını yitirdi. Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Doğru Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Ç. ve yanındaki arkadaşları, tekstil sanayi bölgesine elektrik sağlayan trafonun kapı kilidini kırıp, içeri girdi. Mustafa Ç., burada kabloları keserken akıma kapıldı. Yanındaki arkadaşları kaçarken, bölgede elektriklerin kesildiği ihbarı üzerine elektrik dağıtım şirketi çalışanları trafoya geldi. Trafonun kapısının kırık olduğunu gören ekipler, içeri...

Kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapılıp, öldü

<br>İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da kablo hırsızlığı için girdiği trafoda akıma kapılan Mustafa Ç. (27), yaşamını yitirdi.<br>Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Doğru Sokak'ta meydana geldi. Mustafa Ç. ve yanındaki arkadaşları, tekstil sanayi bölgesine elektrik sağlayan trafonun kapı kilidini kırıp, içeri girdi. Mustafa Ç., burada kabloları keserken akıma kapıldı. Yanındaki arkadaşları kaçarken, bölgede elektriklerin kesildiği ihbarı üzerine elektrik dağıtım şirketi çalışanları trafoya geldi. Trafonun kapısının kırık olduğunu gören ekipler, içeri girdiklerinde Mustafa Ç.´nin hareketsiz yattığını gördü, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mustafa Ç.´nin hayatını kaybettiği tespit edildi.<br>Trafoda yapılan incelemede bir miktar kablo ile demir kesme makası bulan polis ekipleri, kaçan diğer şüphelileri yakalamak için bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.<br>Hakkında taksirle yaralanmaya neden olmak suçundan dava kaydının olduğu belirlenen Mustafa Ç.´nin cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu´na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN<br>2020-06-29 07:47:27<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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