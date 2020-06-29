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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Engelli uyuşturucu zanlısı adliyeye böyle sevk edildi

İHA

Bursa'da bir ihbarı değerlendire ekipler uyuşturucu satışı yaptığını belirlediği 6 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında engelli bir şahsın bulunması dikkat çekti.

Engelli uyuşturucu zanlısı adliyeye böyle sevk edildi

Bursa'da bir ihbarı değerlendire ekipler uyuşturucu satışı yaptığını belirlediği 6 şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında engelli bir şahsın bulunması dikkat çekti.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik 3 aylık bir çalışmanın neticesinde planlı bir operasyon başlattı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 6 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikamet, üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada 110 gram metamfetamin, paketlenmiş bir miktar kannabinoid, 1 adet cam düzenek, ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi. Şahıslardan birinin engelli olduğu yürümekte zorluk çektiği görüldü.
Yapılan operasyonda gözaltına alınan M.Ö., S.B., Ö.K., M.B., E.T. ve A.İ.M. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan adli makamlara sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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