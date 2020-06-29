Tarihe açılan kapı Cumalıkızık

Yıldırım Belediyesi, ilçenin tarihinde köklü bir yeri bulunan ve UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınarak bütün insanlığa mal edilen Cumalıkızık Köyü’nün 700 yıllık geçmişini geleceğe taşıyor.

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’nun Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ve erken Osmanlı döneminin kırsal sivil mimarî örneklerini taşıyan Cumalıkızık, Bursa’nın ve Türkiye’nin gözde turizm merkezlerinin başında geliyor. Yerli turistlerin yanında sayısız yabancı turisti de ağırlayan Cumalıkızık, 21. yüzyıldan 700 yıl öncesine uzanan bir zaman tüneli olarak büyük ilgi çekiyor. Heybetli Uludağ’ın eteklerinde hayat bulan yapısıyla tarihi Osmanlı evleri, yaz döneminde dahi serin suların aktığı taş sokakları ve misafirlerin lezzetli tatlar keşfedebileceği otantik işletmeler ile Cumalıkızık, yalnızca Bursalıların değil bütün Türkiye’den ve yurt dışından Yıldırım’a gelenlerin uğrak noktası oluyor. Bu noktada Yıldırım Belediyesi, Cumalıkızık’ı aslına uygun olarak korumak, gelecek nesillere aktarmak ve hak ettiği değeri yakalayarak turizm merkezi haline getirmek amacıylatitiz çalışmalar gerçekleştiriyor.

Cumalıkızık’ın eşsiz tarihî mirası ile Yıldırım’ın güzide turizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Sultan külliyeleri ve Cumalıkızık, Yıldırım’ın dünyaya açılan penceresi. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Cumalıkızık, 700 yıllık tarihî dokusu ile yılın her mevsimi yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri. Bu gurur verici bir durum olduğu kadar, birtakım sorumlulukları da beraberinde getiriyor. Bu sorumlulukları yerine getirmek için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Biz, Cumalıkızık Köyümüzü tarihimizin güçlü bir şekilde ifadesi olarak görüyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak bu turizm merkezimizin daha iyi duruma gelebilmesi için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdüreceğiz. Bu anlamda köye, tarihimize, değerimize sahip çıkacağız” dedi.

Bölgenin öncelikli sorununun köy meydanında yaşanan keşmekeş olduğuna işâret eden Başkan Yılmaz, “Araç ve tezgâh yoğunluğu sıkıntıya sebebiyet veriyor. Buradaki önceliğimiz, miras olarak ele aldığımız Cumalıkızık’ın ekonomik değerinden önce tarihî değerini ortaya çıkarmak. Bir dizi restorasyon projemiz devam ediyor. Cumalıkızık, ilçemizin dünyaya açılan kapısı ve göz bebeğidir” diye konuştu.

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